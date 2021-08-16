انت الان تتابع خبر الكاظمي يترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم في محافظة نينوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وقال الكاظمي بحسب بيان مكتبه أن "محافظة نينوى الحبيبة عزيزة على قلوب كل العراقيين وهي بصمة من بصمات الحضارة.. التأريخ العراقي الممتد والمتواصل والمتلاقي من سومر إلى آشور نجد إرثه في كل مدينة عراقية نزورها، وهنا في نينوى عبق التأريخ، وأصالة العراقيين، وطيبة قلوبهم، وإنسانيتهم، وبصمتهم الحضارية".واضاف، "ليس مصادفة أن تكون نينوى من أمثلة التنوع العراقي، وليس مصادفة أن تجمع أرض العراق، كل هذا التنوع الذي نعتبره مصدر قوة، ونراه جوهر الهوية العراقية".

واكد الكاظمي، ان "الأمم التي تحفظ تنوعها وتحترم هذا التنوع هي الأمم الحضارية الحية، ولم يكن ليصل التنوع العراقي إلى هذا اليوم لولا معدن العراقيين الأصيل، واحترامهم لبعضهم، واعتزازهم بثقافتهم".

وتابع، "هنا على هذه الأرض الحبيبة، شهد العالم سفراً من التضحيات من كل أبناء شعبنا، دفاعاً عن هوية نينوى، وعن عراقيتها، وعن أصالتها، رافضين أن تكون هذه المدينة العظيمة أسيرة الإرهاب والرجعية، وانتصر العراقيون على الإرهاب لأن الموصليين أو كما يقال في لهجتنا (المصالوة) في مقدمة المدافعين عن مدينتهم".



واردف الكاظمي، "أهلنا في نينوى.. قدِمت إلى أم الربيعين اليوم لعقد جلسة مجلس الوزراء؛ للوقوف على ما تعاني منه نينوى من مشاكل في مختلف المجالات".

واستدرك، "يؤسفنا جداً أن نرى نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية".

ولفت رئيس الوزراء الى، ان "الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش، لقد حاربنا الفساد ما استطعنا، وأنا أعرف أن كل العراقيين وأهل الموصل منهم دعمونا في الحرب ضد الفساد، لكن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتفنا معاً".

وزاد، "شكلنا لجنة خاصة لإعمار الموصل، ووجّهنا بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة، لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة".

واورد الكاظمي،" بدأنا العمل أيضا في مشاريع استراتيجية مهمة في المحافظة، منها مطار الموصل، ومحطة القطارات".

ووجه الوزراء بـ"القيام بزيارات منتظمة إلى نينوى؛ للوقوف على مشاكلها، ووضع حلول فاعلة وسريعة لها".

واشار الكاظمي الى، انه "على الوزارات كافة تقديم كل إمكانياتها، للجنة إعمار الموصل؛ كي تنجح في مهمتها".

وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول، "أقول لأهلنا في الموصل: المستقبل لمحبي العراق، ولا مستقبل للفساد والإرهاب وانعدام الكفاءة، ونحن معكم وأهلكم في كل مدن العراق، معكم للنهوض، يعين بعضنا بعضاً، لا أحد يعيننا بعد الله إلا أنفسنا، وإرادتنا، وقيمنا الأصيلة".