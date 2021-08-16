الكاظمي يتفقّد سد الموصل

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدير مشروع سد الموصل قدم شرحاً مفصلاً عن السد، وأهميته، والأعمال المنجزة لإدامته، وجرت أيضاً معاينة أعمال التحشية من أعلى السد".وأكد الكاظمي "أهمية سد الموصل، وضرورة قيام الملاكات العاملة فيه بعمليات الإدامة المستمرة، ومراقبة عمليات التحشية التي يتطلبها".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل إلى محافظة نينوى، صباح اليوم، على رأس وفد حكومي، ضم أعضاء مجلس الوزراء؛ لتفقد الأوضاع في المحافظة، وعقدِ جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ جملة من القرارات بشأنها.