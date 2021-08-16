انت الان تتابع خبر طقس العراق.. درجات الحرارة تعود للارتفاع بدءا من هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الاسبوع.