انت الان تتابع خبر طقس العراق.. درجات الحرارة تعود للارتفاع بدءا من هذا الموعد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاع في درجات الحرارة نهاية الاسبوع.
وقالت الهيئة في تقريرها اليومي والذي تابعته الخليج 365، ان "الانخفاض الذي طرأ على درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين سيستمر حتى الخميس المقبل"، مشيرة الى ان درجات الحرارة ستعاود الارتفاع بدءا من يوم الجمعة في المنطقة الوسطى ويوم الخميس في المنطقة الجنوبية".