انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، استقرارا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي ، وهي ذات الأسعار التي سجلت يوم أمس الأحد.
كما استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.