اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي ، وهي ذات الأسعار التي سجلت يوم أمس الأحد.

كما استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي.