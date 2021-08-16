القبض على فتاة سرقت '33 مليون دينار' من أحد اقاربها في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين ،القبض على فتاة متهمة بسرقة مبلغ مالي كبير من احد أقاربها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عملية عملية القبض جائت وفق مذكرة اعتقال وحسب المادة (٤٤٣ السرقات)، بعد قيامها بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ(33 مليون دينار) من أحد اقاربها في احدى مناطق مدينة العمارة".

واشارت، الى "إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها وأحالتها الى القضاء لتنال جزائها العادل".