انت الان تتابع خبر وزير الدفاع البريطاني: لن نعود إلى أفغانستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الاثنين، إن بلاده لن تعود إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.
وقال والاس أن "طالبان تسيطر على أفغانستان وإن القوات البريطانية لن تعود لمحاربة المسلحين".
وأضاف: "أقر بأن طالبان تسيطر على البلاد". "أعني، ليس عليك أن تكون خبيرا في العلوم السياسية لتكتشف أن هذا هو المكان الذي نحن فيه".
ولدى سؤاله عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس: "هذا ليس مطروحا".
وأضاف: "أقر بأن طالبان تسيطر على البلاد". "أعني، ليس عليك أن تكون خبيرا في العلوم السياسية لتكتشف أن هذا هو المكان الذي نحن فيه".
ولدى سؤاله عما إذا كانت بريطانيا وحلف شمال الأطلسي سيعودان إلى أفغانستان، قال والاس: "هذا ليس مطروحا".