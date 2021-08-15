سماع دوي انفجارات في كابل

وقالت القناة "الإخبارية" الأولى إن "دوي انفجارات سمع في العاصمة"، في حين قال سكان حي ماكروريان وسط المدينة إنهم "سمعوا دوي انفجارين متوسطي الشدة".

وأفاد شهود عيان في المدينة بأن "الأجواء هادئة بوجه عام، لكن نقاط التفتيش التابعة للشرطة باتت خالية من عناصرها بعد أن تم حل قوات الأمن".