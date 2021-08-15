تسجيل ثاني أكبر قفزة يومية بالإصابة بكورونا في هذه الدولة

وأبلغت وزارة الصحة عن 270 حالة وفاة إضافية، وهو ثالث أعلى ارتفاع في عدد الوفيات في يوم واحد، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 30.340 حالة.

وكان المسؤولون وضعوا منطقة مانيلا الكبرى تحت الإغلاق حتى 20 أغسطس، مع الارتفاع الجديد في إصابات كوفيد-19 التي يقول مسؤولو الصحة إنها قد تكون بسبب متغير "دلتا" شديد العدوى.