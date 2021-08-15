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تسجيل ثاني أكبر قفزة يومية بالإصابة بكورونا في هذه الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت الفلبين 14749 حالة إصابة جديدة بفيروس اليوم الأحد في ثاني أكبر زيادة يومية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1.74 مليون إصابة.
وأبلغت وزارة الصحة عن 270 حالة وفاة إضافية، وهو ثالث أعلى ارتفاع في عدد الوفيات في يوم واحد، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 30.340 حالة.

وكان المسؤولون وضعوا منطقة مانيلا الكبرى تحت الإغلاق حتى 20 أغسطس، مع الارتفاع الجديد في إصابات كوفيد-19 التي يقول مسؤولو الصحة إنها قد تكون بسبب متغير "دلتا" شديد العدوى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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