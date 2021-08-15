الكاظمي يعزي برحيل 'أمينة التراث العراقي'

بغداد - ياسين صفوان - نعى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، "أمينة التراث العراقي السيدة البصرية العراقية الأصيلة عالية الخفاجي".

وقال الكاظمي في تدوينة له عبر تويتر، رصدتها الخليج 365، "نعزّي برحيل أمينة التراث العراقي السيدة البصرية العراقية الأصيلة عالية الخفاجي التي أنقذت الآلاف من الكتب والمخطوطات العراقية من النهب والضياع أثناء سنوات الحرب والفوضى".



وأضاف، "سينهض العراق صاحب أول مكتبة في العالم بالحفاظ على تراثه وإرثه وأصالة قيمه الحضارية والإنسانية".

