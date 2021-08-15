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الكاظمي يعزي برحيل 'أمينة التراث العراقي'

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بغداد - ياسين صفوان - نعى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، "أمينة التراث العراقي السيدة البصرية العراقية الأصيلة عالية الخفاجي".
وقال الكاظمي في تدوينة له عبر تويتر، رصدتها الخليج 365، "نعزّي برحيل أمينة التراث العراقي السيدة البصرية العراقية الأصيلة عالية الخفاجي التي أنقذت الآلاف من الكتب والمخطوطات العراقية من النهب والضياع أثناء سنوات الحرب والفوضى".

وأضاف، "سينهض العراق صاحب أول مكتبة في العالم بالحفاظ على تراثه وإرثه وأصالة قيمه الحضارية والإنسانية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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