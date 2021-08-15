مجلس جديد يتولى إدارة أفغانستان.. هل ستسلم السلطة إلى طالبان؟

وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع أن "المجلس الجديد يضم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله".

وذكر مصدر الوكالة أن "المجلس الجديد سيسلم السلطة إلى "طالبان" لاحقا".

وكانت "نوفوستي" قد نقلت عن مصدر في القصر الرئاسي الأفغاني قوله إن "طالبان"، خلال مباحثات جرت اليوم، أعلنت أنها ترفض تسلم الحكم من غني وإن الطرفين بحثا خيارات أخرى تقضي بتسليم الحكم إلى الحركة من زعماء سياسيين آخرين".