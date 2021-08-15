انت الان تتابع خبر مجلس جديد يتولى إدارة أفغانستان.. هل ستسلم السلطة إلى طالبان؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاحد، بتشكيل مجلس جديد في أفغانستان سيتولى إدارة البلاد بعد مغادرة الرئيس أشرف غني وسيسلم السلطة لاحقا إلى حركة "طالبان".
وأكدت الوكالة نقلا عن مصدر مطلع أن "المجلس الجديد يضم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله".
وذكر مصدر الوكالة أن "المجلس الجديد سيسلم السلطة إلى "طالبان" لاحقا".
وكانت "نوفوستي" قد نقلت عن مصدر في القصر الرئاسي الأفغاني قوله إن "طالبان"، خلال مباحثات جرت اليوم، أعلنت أنها ترفض تسلم الحكم من غني وإن الطرفين بحثا خيارات أخرى تقضي بتسليم الحكم إلى الحركة من زعماء سياسيين آخرين".