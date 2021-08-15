انت الان تتابع خبر عمليات بغداد تؤمن الحماية لمفارز رفع التجاوزات وتقبض على المخالفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، تأمين الحماية لمفارز رفع التجاوزات والقبض على المخالفين من قبل قيادة عمليات بغداد.