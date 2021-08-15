انت الان تتابع خبر النجف تسجل اكثر من 175 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365 أن "الكوادر الصحية في محافظة النجف سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 177 إصابة جديدة، فيما تماثل 303 مصابين إلى الشفاء، وقابل ذلك تسجيل حالة وفاة واحدة خلال المدة المذكورة".
وأضافت، أن "من بين الإصابات الجديدة، 8 إصابات بين صفوف منتسبي الدائرة".
مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 4857
وأضافت، أن "من بين الإصابات الجديدة، 8 إصابات بين صفوف منتسبي الدائرة".
وأشارت إلى أنه "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي":
مجموع الإصابات الكلي: 81602
مجموع حالات الشفاء: 77041
مجموع الوفيات: 655
مجموع الحالات تحت العلاج: 3906
مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 4857