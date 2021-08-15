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النجف تسجل اكثر من 175 اصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الأحد، الموقف الوبائي لفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365 أن "الكوادر الصحية في محافظة النجف سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 177 إصابة جديدة، فيما تماثل 303 مصابين إلى الشفاء، وقابل ذلك تسجيل حالة وفاة واحدة خلال المدة المذكورة".

وأضافت، أن "من بين الإصابات الجديدة، 8 إصابات بين صفوف منتسبي الدائرة".

وأشارت إلى أنه "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف كما يلي":

مجموع الإصابات الكلي: 81602

مجموع حالات الشفاء: 77041

مجموع الوفيات: 655

مجموع الحالات تحت العلاج: 3906

مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 4857

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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