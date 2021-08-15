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الإطاحة بإرهابي عمل ضمن ما يسمى 'قاطع نينوى - ولاية العراق'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على إرهابي ضمن ما يسمى (قاطع نينوى - ولاية العراق).
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب"، مبينة أنه "عمل مع العناصر الإرهابية ضمن ما يسمى (قاطع نينوى - ولاية العراق)".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد اخذ الموافقات الرسمية ومتابعة لهذا الإرهابي وإلقاء القبض عليه في الجانب الايمن لمدينة الموصل"، لافتة الى أنها "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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