مصرع سائق بإنقلاب 'صهريج' وقود على طريق الديوانية بصرة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "صهريجا للوقود انقلب واحترق على طريق الديوانية، مما أدى إلى وفاة سائق الصهريج".

وأضاف المصدر، أن "سعة الصهريج 36000 لتر"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني تدخلت لاخماد النيران".

