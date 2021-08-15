انت الان تتابع خبر مصرع سائق بإنقلاب 'صهريج' وقود على طريق الديوانية بصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بوفاة سائق إثر إنقلاب واحتراق صهريج وقود على طريق الديوانية بصرة .
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "صهريجا للوقود انقلب واحترق على طريق الديوانية، مما أدى إلى وفاة سائق الصهريج".
وأضاف المصدر، أن "سعة الصهريج 36000 لتر"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني تدخلت لاخماد النيران".
وأضاف المصدر، أن "سعة الصهريج 36000 لتر"، مشيرا الى أن "فرق الدفاع المدني تدخلت لاخماد النيران".