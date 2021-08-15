مسؤولون أفغان: مفاوضون من 'طالبان' يتجهون إلى القصر الرئاسي للتمهيد لانتقال السلطة

الى ذلك اشار بيان للحركة ان "المحادثات مستمرة مع الحكومة من أجل دخول العاصمة الأفغانية بسلام، وان الجهود متواصلة من أجل ضمان سلمي وموثوق للسلطة حتى لا يلحق ضررا بأرواح السكان والممتلكات".

ولفت البيان الى "صدور توجيهات بأن تتوقف قوات الحركة عند مداخل العاصمة".



وكشفت مصادر افغانية، انه من المقرر وصول فريق طالبان إلى القلعة وتولي علي أحمد جلالي رئاسة الإدارة الانتقالية.

من جهة اخرى وصل في وقت سابق 5 آلاف عنصرٍ من قوات المارينز و660 من القوات البريطانية إلى مطار كابول.

وقالت مصادر ان "الهدف المعلن للقوات الأميركية والبريطانية هو إجلاء الدبلوماسيين من العاصمة الأفغانية، لكن الأنباء تتحدث عن أن القوات الأميركية والبريطانية هدفها منع طالبان من السيطرة على كابول".



ولفتت الى "وجود مفاوضات بوساطة من حامد كرزاي وعبد الله عبد الله، فيما كشفت عن وصول الملا بردار زعيم حركة طالبان الى مطار كابل".