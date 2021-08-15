انت الان تتابع خبر مجلس المفوضين يؤكد اكمال جميع الاستعدادات لانتخابات تشرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف،اليوم السبت، أكمال جميع الاستعدادات لاجراء الانتخابات في موعدها.
وقال خلف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات التي تمكنها من إجراء الانتخابات على المستوى الفني والقانوني".
واضاف ان "الجاهزية تامة لتحقيق موعد 10 تشرين الاول 2021".
واضاف ان "الجاهزية تامة لتحقيق موعد 10 تشرين الاول 2021".