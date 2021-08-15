مجلس المفوضين يؤكد اكمال جميع الاستعدادات لانتخابات تشرين

وقال خلف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات التي تمكنها من إجراء الانتخابات على المستوى الفني والقانوني".

واضاف ان "الجاهزية تامة لتحقيق موعد 10 تشرين الاول 2021".

