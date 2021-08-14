اليابان.. فيضانات ضخمة بسبب الأمطار غير المسبوقة (فيديو)

وقال مسؤولو وكالة الأرصاد الجوية، إن الأمطار تتساقط من مجموعة من السحب شمال كيوشو بكمية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، بحسب ما ذكر موقع "nhk".

وسجلت بعض المناطق هطول أمطار غزيرة تجاوزت 50 ملم في الساعة الواحدة صباح اليوم السبت.



كما فاض نهر محافظة ساغا وأغرق الشوارع السكنية. وأكد السكان في مكان الحادث أن مستوى المياه لا يزال يرتفع بشكل مستمر.

فاض نهر كورومي أيضًا بمحافظة فوكوكا. وقال أحد السكان المحليين إن خدمات الطوارئ أخبرته أنه عليه الانتظار لأنها منهمكة في مكالمات الطوارئ.