الإطاحة بإرهابي في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعمل يسوده الدقة والسرعة وعبر معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الاطاحة بأحد العناصر الإرهابية في قرية الجدعة التابعة لناحية القيارة بمحافظة نينوى".



وأضافت، ان "الارهابي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرة الى انه "جرى القبض بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديرية استخبارات وأمن نينوى ولواء المشاة السادس والسبعين - الفرقة السادسة عشرة".

