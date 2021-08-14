انت الان تتابع خبر انهيار الوضع في افغانستان.. 'طالبان' تسيطر على عاصمة ولاية باكتيكا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت حركة طالبان، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة شرانة عاصمة ولاية باكتيكا شرقي البلاد، لتكون بذلك مركز الولاية الـ 18 التي تسقط بيد الحركة.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة المتشددة "دخل مقاتلو (الإمارة الإسلامية) مدينة شرانة عاصمة ولاية باكتيكا".
وأضاف: "تم احتلال كل دفاعات المدينة وحوصر العدو (في إشارة للقوات الحكومية) داخل مكتب المحافظ ومقر الشرطة".
وتابع مجاهد: "تم إرسال رسالة للعدو لمطالبته بالاستسلام لتكون هذه فرصة جيدة يجب استخدامها لإنقاذ حياتهم".
وبينما لم تتعرض كابل للتهديد بشكل مباشر حتى الآن، فإن حركة "طالبان" تقاتل القوات الحكومية في مقاطعة لوغار، على بعد حوالي 80 كيلومترا (50 ميلا) من العاصمة.
وأضاف: "تم احتلال كل دفاعات المدينة وحوصر العدو (في إشارة للقوات الحكومية) داخل مكتب المحافظ ومقر الشرطة".
وتابع مجاهد: "تم إرسال رسالة للعدو لمطالبته بالاستسلام لتكون هذه فرصة جيدة يجب استخدامها لإنقاذ حياتهم".
يشار إلى أن حركة "طالبان" باتت تسيطر الآن على نصف عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 وتسيطر على أكثر من ثلثي البلاد.
ولا تزال الحكومة المدعومة من الغرب في العاصمة كابل تسيطر على عدد قليل من المقاطعات في الوسط والشرق وكذلك مدينة مزار الشريف الشمالية.
وبينما لم تتعرض كابل للتهديد بشكل مباشر حتى الآن، فإن حركة "طالبان" تقاتل القوات الحكومية في مقاطعة لوغار، على بعد حوالي 80 كيلومترا (50 ميلا) من العاصمة.