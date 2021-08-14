انت الان تتابع خبر امين بغداد يمهل اصحاب المشاتل في الاعظمية 72 ساعة لازالة التجاوزات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - امهل أمين بغداد علاء معن، اليوم السبت، اصحاب المشاتل في منطقة الاعظمية 72 ساعة لازالة التجاوزات.
وقال امين بغداد لمراسل السومرية خلال جولة خاصة برصد التجاوزات انه "تم امهال اصحاب المشاتل في منطقة الاعظمية 72 ساعة لازالة التجاوزات".
وبحسب مراسلنا فقد "توعد معن المخالفين للمهلة المذكورة بمساءلة قانونية واجراءات عقابية رادعة فضلا عن ازالة التجاوزات بقوة القانون".
وبحسب مراسلنا فقد "توعد معن المخالفين للمهلة المذكورة بمساءلة قانونية واجراءات عقابية رادعة فضلا عن ازالة التجاوزات بقوة القانون".