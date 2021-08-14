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امين بغداد يمهل اصحاب المشاتل في الاعظمية 72 ساعة لازالة التجاوزات

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بغداد - ياسين صفوان - امهل أمين بغداد علاء معن، اليوم السبت، اصحاب المشاتل في منطقة الاعظمية 72 ساعة لازالة التجاوزات.
وقال امين بغداد لمراسل السومرية خلال جولة خاصة برصد التجاوزات انه "تم امهال اصحاب المشاتل في منطقة الاعظمية 72 ساعة لازالة التجاوزات".

وبحسب مراسلنا فقد "توعد معن المخالفين للمهلة المذكورة بمساءلة قانونية واجراءات عقابية رادعة فضلا عن ازالة التجاوزات بقوة القانون".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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