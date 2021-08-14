انت الان تتابع خبر امين بغداد يمهل اصحاب المشاتل في الاعظمية 72 ساعة لازالة التجاوزات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - امهل أمين بغداد علاء معن، اليوم السبت، اصحاب المشاتل في منطقة الاعظمية 72 ساعة لازالة التجاوزات.