خسارة مدوية لارسنال في افتتاح البريميرليج

تلقى نادي أرسنال الانجليزي هزيمة مريرة، اليوم الجمعة، من مضيفه فريق برينتفورد الوافد الجديد إلى دوري الأضواء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح موسم 2021 -2022 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية أصحاب الأرض، الإسباني سيرغي كانوس والدنماركي كريستيان نورغارد في الدقيقتين 22 و73 على الترتيب. وبهذا الفوز، احتفل لاعبو برينتفورد بأفضل طريقة أمام جماهيرهم بأول مباراة يلعبها الفريق في دوري الأضواء منذ 74 عاما، فيما تجرع "المدفعجية" مرارة الهزيمة بأداء مخيب في ظل غياب مهاجميه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت.



