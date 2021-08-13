الزوراء يشكو للكاظمي وضعه 'الحرج' والأخير يوعد بتذليل الصعوبات

وقال نادي الزوراء في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التقى برئيس الهيئة الإدارية للنادي، فلاح حسن، لبحث معه كافة المعوقات التي تواجه النادي".

ووعد الكاظمي، وفق البيان، "بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه اسم الزوراء ومكانته الكبيرة على مستوى المشاركات المحلية والقارية، مشيداً بجماهير الفريق الكبيرة، وضرورة عودة البسمة الى جمهور النوارس".



وأشار البيان إلى، أن "رئيس الوزراء وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بإيجاد الحلول البديلة لدعم الأبيض في مسيرته الرياضية ".

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس نادي الزوراء، فلاح حسن "تقريراً مفصلاً للوضع الحرج الذي يمر به النادي والأزمة المالية التي يواجهها".