بالصورة: جورجينا رودريغيز تخطف الأنظار بفستانها الجريء

ولفتت الأنظار بشكل كبير بالفستان الازرق الغامق والضيق الذي ارتدته.

فيما تعرضت العارضة للانتقادات بسبب الفستان الذي ارتدته والذي اعتبره المتابعون جريء جدا ولا يليق بها.

يشار الى ان غالبا اطلالات العارضة جورجينا رودريغيز تخطف الانظار.