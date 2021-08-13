القبض على منتحل صفة ضابط وآخر بسرقة مبلغ مالي ضخم في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط وآخر بسرقة ٧٥ ألف دولار في العاصمة".

ولفتت وكالة شؤون الشرطة ايضا الى "القاء القبض على أحد أفراد عصابة امتهنت التسليب وسرقة المنازل في محافظة ميسان".

