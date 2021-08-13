انت الان تتابع خبر القبض على منتحل صفة ضابط وآخر بسرقة مبلغ مالي ضخم في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط وآخر بسرقة مبلغ مالي كبير في العاصمة بغداد.
وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهم ينتحل صفة ضابط وآخر بسرقة ٧٥ ألف دولار في العاصمة".
ولفتت وكالة شؤون الشرطة ايضا الى "القاء القبض على أحد أفراد عصابة امتهنت التسليب وسرقة المنازل في محافظة ميسان".
ولفتت وكالة شؤون الشرطة ايضا الى "القاء القبض على أحد أفراد عصابة امتهنت التسليب وسرقة المنازل في محافظة ميسان".