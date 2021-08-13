تطورات الاحداث في افغانستان.. تسليم قائد عسكري بارز الى طالبان

واكد عضو المجلس غلام حبيب الهاشمي، إن "خان الذي كان يقود المقاتلين ضد "طالبان" في الأسابيع الأخيرة، تم تسليمه إلى المسلحين إلى جانب حاكم الإقليم ومسؤولين أمنيين بموجب اتفاق".

ومحمد إسماعيل خان وزير سابق نجا من هجوم نفذته "طالبان" عام 2009، وهو عضو رئيس في التحالف الشمالي الذي ساعد مقاتلوه القوات الأمريكية في الإطاحة بالحركة في 2001.

