انت الان تتابع خبر مخرج يعتدي على فنانة خلال حفل زفاف نيللي كريم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إيمي سالم إن ”محمد سامي تعرض لها بتوجيه ألفاظ نابية وصفتها بالسوقية، وذلك عند تقدمها نحوه طالبة السلام عليه بطريقة لطيفة، لا سيما وأنه غضب منها عندما انتقدت مسلسل نسل الأغراب، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وتسبب في وقف الشركة المنتجة للعمل التعاون معه مجددا“.ووصفت الفنانة محمد سامي بأنه ”لا يعرف معنى الفن ولا قيمة الأخلاق ولا يحترم المرأة، إذ كان رد فعله تجاه إلقائها السلام عليه عندما قابلته في حفل الزفاف بالاعتداء عليها من خلال دفعها بيده، بحضور زوجته الفنانة مي عمر“.

وبينت إيمي سالم في منشور مطول دونته عبر حسابها الخاص في موقع ”فيسبوك“ أنها ”لم ترغب في التصرف برد فعل بالمثل حفاظا على حفل الزفاف ومروره بسلام، لكن الاعتداء عليها وإهانتها كانا دافعا للحديث عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي“.



وكتبت: ”في حاجة سيئة حصلت وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ لكن قررت أكتبها، ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا. هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم“.

وتابعت: ”طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي امبارح لأني كنت عايزه الفرح ميتعكرش صفوه وجماله“.

وعقبت إيمي سالم بالقول: ”كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي لازم يكون إنسان كبير كمان بس يمكن إمبارح موقف أكدلي المقولة دي.. طبعا كلنا شفنا مسلسل نسل الأغراب في رمضان المسلسل اللي انتقده حوالي الـ300 مليون عربي، اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان وشفنا فيه إهدار المال بشكل مرعب مقابل عمل فني ركيك وضعيف للغاية“.

وذكرت أن ”الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدا (السقا) و(كرارة) حتى الأبطال الثانين أدوارهم انهارت عشان المدام تتلمع.. لدرجة أن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع المخرج من كتر رداءة المسلسل ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج“.

وزادت: ”طيب إيه بقى القصة.. القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل، فكتبت تعليق على (بوست) كتبه الصديق أيمن سليم، السينارست،

وكان تعليق منتقد للمسلسل والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن، ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أدائه وتحسين إنتاجه“.

وعقبت قائلة: ”لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف.. أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات وبزوج أخته اللي اعرفه قبل ما حتى اجي أعيش في مصر“.

وواصلت إيمي سالم كشف تفاصيل الواقعة قائلة: ”إمبارح وأنا بتحرك في الفرح لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر، فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة فلقيتني بنية صافية بقوله: هتسلم علي ولا مش عايز؟“.

وأضافت الفنانة المصرية: ”فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص.. حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني“.

وعن سبب صمتها، قالت: ”أنا سكت بس لحسابات لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية والسوقيه ده وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة“.

واختتمت إيمي سالم، قائلة: ”لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا.. عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج.. شخص لا يعرف معنى الفن ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق ولا يعرف ما معنى احترام المرأة حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي.. شكرا يا أستاذ محمد على أخلاقك اللي فعلا شبهك“.

وكان قرار ”الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية“، المنتجة لمسلسل ”نسل الأغراب“، وقف تعاونها مع مؤلف ومخرج العمل محمد سامي، منتصف مايو الماضي، أحدث ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها تعد الشركة الأهم والمسيطرة على سوق الإنتاج الدرامي في مصر، خلال الأعوام الأخيرة.

وجاء قرار وقف التعاون مع المخرج محمد سامي حينها دون إبداء أسباب واضحة لذلك، وهو ما خلق حالة من الانقسام بين الشماتة تارة وبين البحث في الأسباب، ومصير عمل المخرج محمد سامي مستقبلًا تارة أخرى.

