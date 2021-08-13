بالفيديو: ما سبب غياب سوريا من قائمة دعوات مؤتمر دول الجوار؟

غياب الجارة سوريا التي تصطف ضمن احد اهم المحاور في استقرار المنطقة لن يؤثر كثيرا على طاولة النقاش فهنالك من يمثلها في اتخاذ القرار السياسي والامني مع الجانب الاخر او ما يسمون بالخصوم حتى وان غابت وفقا لما يرى مراقبون.

من دون الجارة سوريا مؤتمر دول الجوار او الاقليم يعقد هنا في العاصمة بغداد قريبا في محاولة لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر والصراع على مستوى المنطقة بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام.