انت الان تتابع خبر بالفيديو: ما سبب غياب سوريا من قائمة دعوات مؤتمر دول الجوار؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الجارة سوريا ليست على قائمة الدعوات الى الان.. مؤتمر دول الجوار المقرر عقده في بغداد وجه دعوات رسمية الى جميع رؤساء دول المنطقة من دون ان يوجه دعوة الى الرئيس السوري بشار الاسد والسبب لم يتضح بعد؛ لكنه على الاغلب بطلب من المدعوين على ان يكون الجانب السوري بعيدا عن طاولة الحوار لحجم الخلاف مابين الاطراف المدعوة وبينه كما يقول متابعون .
غياب الجارة سوريا التي تصطف ضمن احد اهم المحاور في استقرار المنطقة لن يؤثر كثيرا على طاولة النقاش فهنالك من يمثلها في اتخاذ القرار السياسي والامني مع الجانب الاخر او ما يسمون بالخصوم حتى وان غابت وفقا لما يرى مراقبون.
من دون الجارة سوريا مؤتمر دول الجوار او الاقليم يعقد هنا في العاصمة بغداد قريبا في محاولة لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوتر والصراع على مستوى المنطقة بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام.