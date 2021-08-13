انت الان تتابع خبر أمريكا تسمح بجرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئة معينة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مفوضة إدارة الغذاء والدواء ”FDA“ بالوكالة جانيت وودكوك، قولها إن ”الجرعة الثالثة ستكون مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة“.ويغطي القرار الأمريكي استخدام اللقاحات من شركة ”موديرنا“ و“فايزر/بيونتيك“.

ويأتي هذا القرار النوعي الذي ظل قيد البحث لأشهر عدة، بعد أن دخلت البلاد موجة أخرى من جائحة كوفيد 19، حيث تدرك إدارة الغذاء والدواء، أن ”الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة“.

وأوضح بيان وكالة الغذاء والدواء، أن ”الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة، ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن“.



وبدأت خلال الأسابيع الماضية، موجة جديدة باجتياح عدة مدن في الولايات المتحدة، وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحورة دلتا من كوفيد-19 إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ شباط/فبراير.

كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضه بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم. كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأمريكية مثل فلوريدا ”مثقلة“ فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

وأدت المخاوف المرتبطة بالمتحورة دلتا إلى ارتفاع معدلات التلقيح. ومع ذلك، ما زال الملايين، خصوصا في المناطق المحافظة، مشككين بسلامة اللقاحات، بحسب ”فرانس برس“.

