وزير الصحة يشرف على حملات التلقيح الميدانية في مدينة الصدر

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ان الوزير هاني موسى بدر، اشرف على حملات التلقيح الميدانية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.