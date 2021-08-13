جراء تصاعد العنف.. الامم المتحدة تدعو جيران افغانستان لفتح الحدود امام اللاجئين

وكانت حركة طالبان أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنها استولت على قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، ما يترك العاصمة فقط، وبعض الجيوب حولها تحت سيطرة قوات الحكومة الأفغانية.

كما استولت الحركة ، على لشكركاه عاصمة إقليم هلمند في جنوب أفغانستان، وذلك بعد قتال عنيف على مدى أسبوعين.



فيما أفاد مسؤول محلي أن مقاتلي حركة طالبان انتزعوا السيطرة على معظم أنحاء مدينة هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان.