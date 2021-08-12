انت الان تتابع خبر ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات.
وقال القسم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارز القسم وفوج ميسان التكتيكي وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني ، تمكنت من القاء القبض على 7 متهمين بتجارة المواد المخدرة ، وضبطت بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة ، وأدوات تستخدم للتعاطي".
واضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد " 28 / 32 " مخدرات لينالوا جزاءهم العادل" .
واضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد " 28 / 32 " مخدرات لينالوا جزاءهم العادل" .