انت الان تتابع خبر ميسان.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان، اليوم الخميس، عن القاء القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات.