حرب ابراج الطاقة مستمرة.. سرقة حديد الابراج في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولون قاموا بسرقة حديد ابراج الطاقة الكهربائية في خط "بسماية تجار ١٣٢/ك.ف" جنوب شرق بغداد.

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس ، ان مجهولون يسرقون حديد ابراج نقل الطاقة جنوب شرق بغداد.

محمد يوسف

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