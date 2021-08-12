انت الان تتابع خبر حرب ابراج الطاقة مستمرة.. سرقة حديد الابراج في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس ، ان مجهولون يسرقون حديد ابراج نقل الطاقة جنوب شرق بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولون قاموا بسرقة حديد ابراج الطاقة الكهربائية في خط "بسماية تجار ١٣٢/ك.ف" جنوب شرق بغداد.
ويذكر ان شبكة ابراج الطاقة الكهربائية في العراق تشهد حملة تخريبية واسعة تستهدفها بالتفجير والسرقة .
ويذكر ان شبكة ابراج الطاقة الكهربائية في العراق تشهد حملة تخريبية واسعة تستهدفها بالتفجير والسرقة .