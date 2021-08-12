انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة تستهدف احد ابراج الطاقة الكهربائية شمال بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت احد ابراج نقل الطاقة الكهربائية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة احد ابراج الطاقة الكهربائية ضمن قرية نديم الكناطر في قضاء الطارمية".
واضاف المصدر ان "الانفجار اسفر عن سقوط البرج وانقطاع التيار الكهربائي.
واضاف المصدر ان "الانفجار اسفر عن سقوط البرج وانقطاع التيار الكهربائي.