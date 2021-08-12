عبوة ناسفة تستهدف احد ابراج الطاقة الكهربائية شمال بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة احد ابراج الطاقة الكهربائية ضمن قرية نديم الكناطر في قضاء الطارمية".

واضاف المصدر ان "الانفجار اسفر عن سقوط البرج وانقطاع التيار الكهربائي.

