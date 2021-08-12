- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة صحة والبيئة، اليوم الخميس، عن وصول طائرة من دولة الصين الصديقة محملة بـ"٥٠٠" الف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لشركة سينوفارم.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "طائرة من دولة الصين محملة بوجبة من اللقاحات "٥٠٠ الف جرعة " وصلت الى مطار بغداد الدولي وهي الشحنة الثالثة المقدمة من الصين دعما للعراق لمواجهة جائحة كورونا، جاء ذلك باهتمام وتواصل وزير الصحة الدكتور هاني العقابي وتوجيهاته بتوثيق العلاقات الصحية مع كافة الدول المتقدمة والمجاورة لتعزيز الجهود الصحية والامكانيات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا".
واضافت انه "تم استلام الشحنة بحضور القائم بالاعمال الصيني السيد جيان فانغنينغ والوفد المرافق له ومدير عام كيماديا الدكتور علي البلداوي ومعاونه والمختصين في كيماديا وفريق اعلام الوزارة وبحضور مجموعة من وسائل الاعلام".
واضافت انه "تم استلام الشحنة بحضور القائم بالاعمال الصيني السيد جيان فانغنينغ والوفد المرافق له ومدير عام كيماديا الدكتور علي البلداوي ومعاونه والمختصين في كيماديا وفريق اعلام الوزارة وبحضور مجموعة من وسائل الاعلام".
وثمنت الوزارة "جهود الصين الصديقة وكافة الدول والجهات التي تقدم الدعم لوزارة الصحة وملاكاتها لتجاوز ازمة جائحة كورونا".
واكد البلداوي ان "وزارة الصحة تعاقدت مع الصين لارسال مليوني جرعة من القاحات ومجموع اللقاحات التي ستصل للعراق ٤٨ مليون جرعة منها من سينوفارم وفايزر الامريكي وتحالف كاڤي لمواجهة الجائحة ".
واشار البلداوي انه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقلها إلى نقاط التلقيح المحددة في كافة محافظات العراق ومن ضمنها اقليم كردستان والنازحين والقوات الامنية".