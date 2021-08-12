الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "طائرة من دولة الصين محملة بوجبة من اللقاحات "٥٠٠ الف جرعة " وصلت الى مطار بغداد الدولي وهي الشحنة الثالثة المقدمة من الصين دعما للعراق لمواجهة جائحة كورونا، جاء ذلك باهتمام وتواصل وزير الصحة الدكتور هاني العقابي وتوجيهاته بتوثيق العلاقات الصحية مع كافة الدول المتقدمة والمجاورة لتعزيز الجهود الصحية والامكانيات الوقائية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا".واضافت انه "تم استلام الشحنة بحضور القائم بالاعمال الصيني السيد جيان فانغنينغ والوفد المرافق له ومدير عام كيماديا الدكتور علي البلداوي ومعاونه والمختصين في كيماديا وفريق اعلام الوزارة وبحضور مجموعة من وسائل الاعلام".

واكد البلداوي ان "وزارة الصحة تعاقدت مع الصين لارسال مليوني جرعة من القاحات ومجموع اللقاحات التي ستصل للعراق ٤٨ مليون جرعة منها من سينوفارم وفايزر الامريكي وتحالف كاڤي لمواجهة الجائحة ".

واشار البلداوي انه "تم توزيع الصناديق على أسطول البرادات المخصص لنقلها إلى نقاط التلقيح المحددة في كافة محافظات العراق ومن ضمنها اقليم كردستان والنازحين والقوات الامنية".