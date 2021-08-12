انت الان تتابع خبر الحشد يعلن تفاصيل إحباطه تعرض لداعش غربي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تفاصيل إحباطه تعرضاً واسعاً لتنظيم داعش، غربي العراق.
وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قواته تصدت أمس، لتعرض داعشي واسع نفذ بـ11 عجلة مسلحة، في قضاء الرطبة غربي محاظة الانبار".
وأوضح البيان، أنه "بعد رصد عجلات التنظيم من خلال الكاميرات الحرارية، قامت قوة من الحشد الشعبي بالتصدي للتعرض عبر قذائف الهاون والاسلحة الثقيلة، حيث اجبرت القوة المهاجمة على الفرار وافشلت مخططها".
وأوضح البيان، أنه "بعد رصد عجلات التنظيم من خلال الكاميرات الحرارية، قامت قوة من الحشد الشعبي بالتصدي للتعرض عبر قذائف الهاون والاسلحة الثقيلة، حيث اجبرت القوة المهاجمة على الفرار وافشلت مخططها".