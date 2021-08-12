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انت الان تتابع خبر مقترح برلماني لتفادي زخم المستشفيات بعد ارتفاع إصابات كورونا (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الخميس، مقترحاً لتفادي الزخم الكبير على المستشفيات الحكومية في بغداد، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بجائحة كورونا.
وقال عضو اللجنة جواد الموسوي، بحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، "نقترح القيام باستحداث العمل المسائي في كافة العيادات والمراكز الصحية وبنسبة دوام 50% للدوام الصباحي يبداً فيه الدوام من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً، والدوام المسائي بنسبة 50% يبدأ فيه الدوام من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الساعة 12 مساءً لغرض توفير الخدمة الطبية للمواطنين بشكل مستمر".
أدناه نص الوثيقة:
أدناه نص الوثيقة: