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إصابة متظاهرين برصاص الأمن في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة متظاهرين اثنين برصاص الأمن في ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين اثنين أصيبا جراء إطلاق الرصاص الرصاص الحي من قبل القوات الامنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأشار إلى أن "التظاهرات الجارية في محافظة ذي قار جاءت نتيجة نقص الخدمات، و للمطالبة باطلاق سراح الناشط فلاح الزيادي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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