إصابة متظاهرين برصاص الأمن في ذي قار

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "متظاهرين اثنين أصيبا جراء إطلاق الرصاص الرصاص الحي من قبل القوات الامنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأشار إلى أن "التظاهرات الجارية في محافظة ذي قار جاءت نتيجة نقص الخدمات، و للمطالبة باطلاق سراح الناشط فلاح الزيادي".

