طالبان تعلن سيطرتها على ثاني أكبر مدن أفغانستان

ونشر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر فيديو قال إنه لمسلحي طالبان وهم يصلون إلى ساحة الشهداء وسط قندهار ويستكملون سيطرتهم على المدينة الاستراتيجية.

وأكدت طالبان على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في تويتر أن قواتها أحكمت سيطرتها على دوار الشهداء ودوار مدد والطريق الدائري في قندهار، وأن القوات الحكومية في "حالة ارتباك وتواصل فرارها" من المدينة.



وفي حال ثبوت هذه الأنباء، يرتفع عدد مراكز الولايات الأفغانية التي سقطت في قبضة "طالبان" خلال الأسبوع الأخير إلى 11 مدينة.