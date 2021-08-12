الانتخابات وتنسيق بغداد واربيل الأمني في نشرة السومرية

= المفوضية تؤكد جاهزيتها لاجراء الانتخابات بموعدها،، وواشنطن تجدد دعمها لعملية اقتراع حرة واسعة المشاركة.

= اتفاق على تشكيل لواءين من الجيش والبيشمركة في مناطق التماس،، وبغداد ترفض تحويل العراق إلى ساحة حرب.



= بعد حادثة كربلاء.. انطلاق حملات كبرى لرفع التجاوزات في بغداد والمحافظات.