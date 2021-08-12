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الانتخابات وتنسيق بغداد واربيل الأمني في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = فرض عقوبات على مخالفة الأخلاق والدين في مواقع التواصل،، والقضاء يحذر من التحريض الطائفي للحصول على مكاسب انتخابية.
= المفوضية تؤكد جاهزيتها لاجراء الانتخابات بموعدها،، وواشنطن تجدد دعمها لعملية اقتراع حرة واسعة المشاركة.

= اتفاق على تشكيل لواءين من الجيش والبيشمركة في مناطق التماس،، وبغداد ترفض تحويل العراق إلى ساحة حرب.


= بعد حادثة كربلاء.. انطلاق حملات كبرى لرفع التجاوزات في بغداد والمحافظات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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