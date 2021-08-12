استراتيجية للموارد المائية تدفع اللسان الملحي من شط العرب

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "الموارد المائية تنسق مع دائرة ماء بغداد، وأمانة بغداد، ودوائر البلدية في المحافظات، ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات والأشغال العامة، لتنسيق إجراءات الاستراتيجية، كما أنها قامت بمنح الموافقات الأصولية لعدد من المشاريع الاروائية ومحطات الإسالة في المحافظات، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والاحتياجات الفعلية، كمشروع ماء البصرة الانبوبي، وقناة البدعة في الناصرية، ومشروع السماوة الكبير".وبحسب البيان، فان الاستراتيجية تتضمن "تجهيز جميع محطات الإسالة، ورفع الترسبات الطينية في مجاري الأنهار الرئيسة باستخدام الكراءات (المعدات التخصيصية) وتنظيف الأنهر من الأدغال والأعشاب المائية الضارة".

وأوضح، أن "عدد محطات الإسالة العاملة في العراق بلغ أكثر من (2900) محطة إسالة تنتج مياه الشرب والاستخدام المنزلي حسب الأنظمة العالمية، لتتمكن الوزارة من استمرار تجهيز الماء الخام لهذه المحطات".



وتنص الاستراتيجية، وفق الخلية، على "التعاون مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتنفيذ حملات توعية تهدف لترشيد الاستهلاك".

وأكدت وزارة الموارد المائية، "اتخاذها جميع الإجراءات التي تساهم في تقليل آثار الشحة المائية في محافظة ديالى، وحفر الآبار لتأمين المياه لأكثر من 32 محطة إسالة منتشره بالمحافظة بالتنسيق المباشر مع محافظة ديالى، فضلا عن مشاريع أخرى تهدف لدفع اللسان الملحي في مياه شط العرب، بما يضمن نجاح مشاريع الإسالة في عموم محافظة البصرة".

