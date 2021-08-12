المالكي يدعو واشنطن لدعم العراق في إجراء انتخابات نزيهة

وقال مكتب المالكي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق ماثيو تولر، لبحث مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات المبكرة، فضلا عن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك".واشار المالكي الى "اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة الحوار وتفعيل اتفاقية الاطار الستراتجي المبرمة بين البلدين عام ٢٠٠٨، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين".

واكد، أن "العراق اليوم يعيش اجواء الاستعدادات لخوض غمار الانتخابات، داعيا الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي لدعم العراق في اجراء انتخابات شفافة نزيهة تجرى في موعدها المقرر".



من جانبه، اكد السفير الأمريكي لدى العراق خلال الاجتماع، على "استمرار التعاون بين بلاده والعراق في مختلف المجالات، إلى جانب دعمه في اجراء انتخابات حرة عادلة تضمن مشاركة واسعة من الشعب العراقي".