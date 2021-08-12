انت الان تتابع خبر اجتماع رياضي لبحث إطلاق منح الاتحادات والمادة 33 من قانون الاتحادات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحث المجتمعون أهم القضايا المطروحة على الساحة الرياضية العراقية وأبرزها كيفية تقديم المنح المالية للاتحادات الرياضية الوطنية والمادة 33 من قانون الاتحادات الرياضية الوطنية ذي الرقم 24 لسنة 2021. وأوضح وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الثقة المطلقة بين المؤسسات الرياضية هي أساس نجاحها مجتمعة، مؤكداً إمكانية تجاوز كل الازمات من خلال ذلك.

وطالب درجال، الجميع بالتحلي بشجاعة الاعتراف بالخطأ لانها أولى خطوات تصويب المسارات، لافتاً الى ان الاعتراف بالأخطاء وتصويبها بالحوار أفضل من تفاقمها، مشيراً الى ان الوزارة حاضنة لجميع الجهود الخيرة وتقريب وجهات النظر وتجاوز أية معرقلات قد تعطل العمل الرياضي الأولمبي في البلاد.



من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي "بدعوة الوزير لعقد إجتماع جمع الاطراف الرياضية الوطنية من أجل بلورة رؤى تسهم في إزاحة كل ما من شانه عرقلة العمل الأولمبي الوطني".

وأبدى حمودي، و زملاؤه في المكتب التنفيذي، تفاؤلهم في تجاوز المعاضل التي تعترض العمل الأولمبي في إطار قانوني وطني لا يتقاطع مع ثوابت العمل الأولمبي الدولي من خلال التنسيق مع وزارة الشباب ولجنة الشباب والرياضة النيابية.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب عباس عليوي على ضرورة تنفيذ القوانين الرياضية المشرّعة وإحترام فقراتها، داعياً جميع الأطراف لتقديم رياضة الوطن والتحلي بروح العائلة بعيداً عن المصالح الفردية الضيقة.

