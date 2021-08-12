'سانا': القوات الأمريكية تخرج 30 صهريج نفط من سوريا إلى العراق

بغداد - ياسين صفوان - أخرجت القوات الأمريكية رتل صهاريج "محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي"، بحسب ما أفادت وكالة "سانا" السورية.

وقالت الوكالة إن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلا مؤلفا من 30 صهريجا معبأة بالنفط إضافة لعدة ناقلات وشاحنات مغطاة برفقة عدد من المدرعات التابعة للاحتلال إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي".

وذكرت الوكالة أن "القوات الأمريكية أخرجت رتلا مؤلفا من 80 صهريجا محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته".