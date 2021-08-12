انت الان تتابع خبر القبض على ارهابي مطلوب في زيونة ببغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ارهابي متخفي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد استحصال موافقة القضاء شرطة بغداد مركز المثنى يلقي القبض على ارهابي متخفي في منطقة زيونة".
واشارت الى ان "الارهابي تم تسليمه الى الجهات المختصة التي اكدت انه فعلا مطلوب لهم وفق المادة 4 ارهاب".
واشارت الى ان "الارهابي تم تسليمه الى الجهات المختصة التي اكدت انه فعلا مطلوب لهم وفق المادة 4 ارهاب".