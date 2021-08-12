القبض على ارهابي مطلوب في زيونة ببغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد استحصال موافقة القضاء شرطة بغداد مركز المثنى يلقي القبض على ارهابي متخفي في منطقة زيونة".

واشارت الى ان "الارهابي تم تسليمه الى الجهات المختصة التي اكدت انه فعلا مطلوب لهم وفق المادة 4 ارهاب".

