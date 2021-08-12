اخبار العالم / اخبار العراق

القبض على ارهابي مطلوب في زيونة ببغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القبض على ارهابي مطلوب في زيونة ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على ارهابي متخفي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد استحصال موافقة القضاء شرطة بغداد مركز المثنى يلقي القبض على ارهابي متخفي في منطقة زيونة".

واشارت الى ان "الارهابي تم تسليمه الى الجهات المختصة التي اكدت انه فعلا مطلوب لهم وفق المادة 4 ارهاب".

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا