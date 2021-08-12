زيارة مرتقبة للكاظمي إلى إسلام آباد

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى رئيس الوزراء الباكستانيّ عمران خان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها".

وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية ناقش الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إسلام آباد".

