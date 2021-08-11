الكاظمي من كربلاء: لن نسمح بأن تعم الفوضى في العراق

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ايلاف من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من مدينة كربلاء الجنوبية الاربعاء عدم السماح بان تعم الفوضى في البلاد اثر مقتل مسؤول فيها موجها باتخاذ اجراءات لبسط النظام .

وأشرف الكاظمي بنفسه اليوم على حملة إزالة التجاوزات في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) كما زارموقع حادث مصرع مدير بلدية المحافظة عبير سليم الخفاجي والتقى بعدد من العاملين هناك.

ووجّه بتسمية الشارع الذي وقعت فيه الجريمة باسم "الشهيد المهندس عبير سليم" واستمرار الحملة لإزالة التجاوزات والعمل بتنفيذ القانون مشددا على ان مشروع الضحية سيستمر في بسط النظام والقضاء على فوضى التجاوزات على الشوارع والطرقات كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تابعته "أيلاف".

وفي غضون ذلك احضرت القوات الأمنية بالقاتل إلى مكان الحادث حيث شدّد الكاظمي على ضرورة أن يأخذ القضاء دوره في القصاص من القاتل ليكون عبرة للآخرين ولكلّ من يتجاوز على الموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية.

وأكد ان جهود الحكومة في تنفيذ القانون ستستمر وبوتيرة أعلى من السابق وفي جميع المحافظات.

زيارة عائلة المغدور

كما زار الكاظمي صباح الأربعاء عائلة الضحية المهندس الخفاجي الذي قتل امس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة.

وقدّم الكاظمي التعزية لعائلة المغدور مؤكداً أن القاتل سينال جزاءه العادل بعد ان تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية .واشار بالقول "أننا سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام".. مؤكدا "أن القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي فلا يوجد أحد فوق القانون ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

وأضاف "إن الشهيد عبير قدم الكثير لمحافظته وكان حريصاً على أداء واجبه بكل أمانة ويجب أن يتم إكمال ما بدأه".

اعتقال القوة الامنية المرافقة للمغدور

ومن جهته امر وزير الداخلية عثمان الغانمي باعتقال القوة الامنية التي كانت ترافق مدير البلدية المغدور.

وقالت الداخلية في بيان تابعته "ايلاف" ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه الجهات المختصة بحجز عناصر الشرطة التي كانت ترافق المغفور مدير بلدية كربلاء المقدسة المهندس عبير سليم بعد أن تعرض لاطلاق نار أثناء اداءه الواجب مما ادى الى وفاته".

وكان مدير بلدية محافظة كربلاء المهندس الخفاجي قد لقي مصرعه أمس الثلاثاء بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تأديته أحد الواجبات الحكومية في المدينة.

مدير البلدية قتل بثلاث رصاصات

وقال العميد علاء الغانمي مدير إعلام قيادة شرطة كربلاء لقناة "الحرة" إن "الخفاجي تعرض لإطلاق ناري من مسدس أحد المواطنين إثر نشوب مشاجرة بينهما بشأن إزالة بعض الأبنية المتجاوزة في منطقة المعملجي في المدينة وإن الجهات الامنية باشرت بفتح تحقيق بشأن ملابسات الحادث وأسباب وقوعه".

وأوضحت مصادر أمنية إن الخفاجي كان ينفذ حملة لإزالة التجاوزات العشوائية من مناطق زراعية بمحيط المدينة وترافقه آليات هندسية لإزالة تلك التجاوزات قبل أن تتعرض لهم مجموعة من الأشخاص الذين رفضوا تنفيذ حملة ازالة التجاوزات وقام احدهم بإطلاق النار عليهم.

وأضافت المصادر أن مدير البلدية أصيب بثلاث رصاصات في صدره ونقل إلى المستشفى حيث توفي فيها.

وتنتشر التجاوزارت في العراقي بشكل كبير منذ عام 2003 2003 إذ يحول الناس الأراضي الزراعية إلى سكنية، وهو ما يخالف القانون العراقي حيث سببت التجاوزارت شحة في الأراضي والمناطق الخضراء إثر تحويلها إلى منازل سكنية من قبل المواطنين.. فيما تحاول الحكومة حل مشكلة هذه التجاوزات عبر إزالتها وتوزيع قطع أراضي وانشاء مدن سكنية في أطراف المحافظات لكن السكان فيها يرفضون ذلك.