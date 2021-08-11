تشاهدون في نشرة السومرية.. الهجرة والانتخابات

= مساع حكومية لاعادة المنسحبين الى الانتخابات.. وكتلة الصدر تجدد تمسكها بخيار المقاطعة.

= تسعة شهداء حصيلة انفجار كدس عتاد في صلاح الدين.. وحملة أمنية واسعة بصحراء الرطبة لتطهيرها من داعش.

= بلا ماء وطعام.. عوائل عراقية لا تزال عالقة بين ليتوانيا وبيلاروسيا.. والمعاناة ترافق المهاجرين الباحثين عن الاستقرار.