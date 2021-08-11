اخبار العالم / اخبار العراق

تشاهدون في نشرة السومرية.. الهجرة والانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. الهجرة والانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = في موقع الجريمة.. الكاظمي يواجه قاتل مدير بلدية كربلاء.. ويشرف بنفسه على إزالة التجاوزات.
= مساع حكومية لاعادة المنسحبين الى الانتخابات.. وكتلة الصدر تجدد تمسكها بخيار المقاطعة.

= تسعة شهداء حصيلة انفجار كدس عتاد في صلاح الدين.. وحملة أمنية واسعة بصحراء الرطبة لتطهيرها من داعش.

= بلا ماء وطعام.. عوائل عراقية لا تزال عالقة بين ليتوانيا وبيلاروسيا.. والمعاناة ترافق المهاجرين الباحثين عن الاستقرار.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا