انت الان تتابع خبر تشاهدون في نشرة السومرية.. الهجرة والانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في موقع الجريمة.. الكاظمي يواجه قاتل مدير بلدية كربلاء.. ويشرف بنفسه على إزالة التجاوزات.
= مساع حكومية لاعادة المنسحبين الى الانتخابات.. وكتلة الصدر تجدد تمسكها بخيار المقاطعة.
= تسعة شهداء حصيلة انفجار كدس عتاد في صلاح الدين.. وحملة أمنية واسعة بصحراء الرطبة لتطهيرها من داعش.
= بلا ماء وطعام.. عوائل عراقية لا تزال عالقة بين ليتوانيا وبيلاروسيا.. والمعاناة ترافق المهاجرين الباحثين عن الاستقرار.