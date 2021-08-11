المركزي العراقي يؤكد على مشروع توطين الرواتب والعمليات الإلكترونية

وقال المركزي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، القى محاضرة في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا تضمنت التعريف بمهام وعمل واهداف البنك المركزي".

وتطرقت المحاضرة، إلى "إجراءات البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي وتصحيح بعض المنهجيات المعتمدة، وأكد على مشروع توطين الرواتب والعمليات الالكترونية الأخرى التي تخص عمل القطاع المصرفي".

