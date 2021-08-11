روسيا تؤكد رغبتها في متابعة وتقييم الانتخابات العراقية المقبلة

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل اليوم، في مقر المفوضية ببغداد، السفير الروسي في العراق ايلبروس كوتراشيف".

وبيّن رئيس مجلس المفوضين، أن "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات التي تمكنها من إجراء الانتخابات على المستوى الفني والقانوني"، مجدداً التأكيد على "الجاهزية التامة لتحقيق موعد 10 تشرين الأول 2021".



وأشار خلف إلى أن "المفوضية تركز الآن على بذل المزيد من الجهود للتواصل الإعلامي مع الناخبين وإيضاح طبيعة إجراءات المفوضية منذ عام وحتى اليوم".

من جانبه، أوضح السفير الروسي إن "بلاده تحتفظ بعلاقة ثابتة ودائمة مع العراق، وإن روسيا لديها رغبة في إرسال عدد من المراقبين الذين يشاركون في متابعة وتقييم حدث الانتخابات المقبلة".

