انت الان تتابع خبر بغداد وإسلام آباد يبحثان تفعيل خط للطيران المباشر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى اليوم، وزير خارجيَّة جمهوريّة باكستان الإسلاميّة مخدوم شاه محمود قريشي، وبحثا سُبُل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك".وأكّد حسين، "أهمّية تدعيم أوجُه العلاقات الثنائيّة عبر تنويع أطر التشاور بما يُساهِم في تحقيق تطلّعات بغداد وإسلام آباد، ورفع وتيرة التعاون الثنائيّ لمُجمَل الجُهُود الجارية، وعلى مُختلِف الصُعُد السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والصحّية، والتنمويَّة بما يعود بالخير على كلا البلدين".

وأعرب الوزير، عن "تطلّعه لتطوير التعاون الأمنيّ في مجال مكافحة الإرهاب بخاصّة أنّ لدى بغداد وإسلام آباد تجربة طويلة في هذا الشأن، وأهمّية عقد اجتماعات اللجنة العراقيَّة-الباكستانيّة المُشترَكة، وتفعيل مُذكّرات التفاهم بين البلدين خدمةً لمصالح الشعبين الصديقين".



وأشار إلى أنَّ "الحُكُومة تتجه إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير سُبُل تنمية الفرص الاستثماريّة الواعدة أمام الشركات الباكستانيّة، وزيادة التبادل الثقافي بين البلدين من خلال توأمة الجامعات، مؤكداً العمل على تعزيز قطاع الزراعة، والسياحة الدينيّة ، وسُبُل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق".

وتطرّق الوزيران، وفق البيان، إلى "تفعيلِ خط للطيران المباشر من بغداد إلى إسلام آباد وبالعكس، وتنشيط التعاون الاقتصادي، والتجاري، بين البلدين".

من جانبه، وزير الخارجيَّة الباكستانيّ أكّد على "عمق الروابط التاريخية، والثقافية التي تربط البلدين، مشدداً على رغبة بلاده بتحويل العلاقات السياسية الجيدة إلى الميادين الاقتصادية، مُعرباً عن تطلُّعِ بلاده إلى مزيدٍ من التعاون المُشترَك مع العراق في جميع المجالات، وأهمها التعاون في مجال مُكافحة الإرهاب والقضاء على فكره المتطرف، وموضوعة السياحة الدينية وتسهيل منح سمات الدخول للزوار الباكستانيين".

